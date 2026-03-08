PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeug

Altrich (ots)

Am 06.03.2026 zwischen 21:25 Uhr und 21:35 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Firmengelände einer Baufirma in der Straße "Büscheid" in Altrich und entwendeten hier insgesamt vier Rüttelplatten, fünf Stampfer und eine Bohrmaschine, nachdem sie dortigen Baucontainer aufgebrochen hatten.

Der Abtransport konnte nur mittels eines größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges mit Anhänger durchgeführt worden sein.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

