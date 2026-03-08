Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Werkzeug

Altrich (ots)

Am 06.03.2026 zwischen 21:25 Uhr und 21:35 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter auf das Firmengelände einer Baufirma in der Straße "Büscheid" in Altrich und entwendeten hier insgesamt vier Rüttelplatten, fünf Stampfer und eine Bohrmaschine, nachdem sie dortigen Baucontainer aufgebrochen hatten.

Der Abtransport konnte nur mittels eines größeren Fahrzeuges oder eines Fahrzeuges mit Anhänger durchgeführt worden sein.

Der Tatort wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell