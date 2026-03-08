PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 06.03.2026 zwischen 23:30 Uhr und 23:59 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz der B-Station in Wittlich.

Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke BMW und beschädigte diesen im Bereich der rechten Front.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X.
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 11:24

    POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz

    Wittlich (ots) - Am 07.03.2026 gegen 15:20 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einen 34-jährigen E-Scooterfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Fahrzeug im Bereich der Schloßstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keinerlei gültiger und erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Es wurde ein ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:23

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 07.03.2026 zwischen 12:00 Uhr und 13:07 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz des Centershops in Wittlich. Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Seat Ibiza und beschädigte diesen im Bereich des linken Außenspiegels. Der Unfallverursacher verließ anschließend die ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:22

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 07.03.2026 gegen 14:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus dem Trierer Stadtgebiet mit seinem Fahrzeug die Trierer Landstraße in Wittlich in Richtung der Landstraße 141. An der Einmündung fuhr er aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands von hinten auf das Fahrzeug einer vorausfahrenden 76-jährigen Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land auf. Es entstand Sachschaden an beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren