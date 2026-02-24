Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Erfolgreiche Bilanz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund in 2025

Bild-Infos

Download

Dortmund/Gelsenkirchen/Hagen/Siegen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück.

Im Jahr 2025 überprüften die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 1.026 (2024: 989) Arbeitgeber und führten 13.330 (2024: 10.355) Personenüberprüfungen durch.

Der Fokus lag auch 2025 auf den von Schwarzarbeit besonders betroffenen Branchen, unter anderem dem Baugewerbe, der Gastronomie sowie dem Speditions-, Transport- und Logistikgewerbe. Geprüft wird grundsätzlich, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, ob Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden, ob Ausländer die erforderlichen Arbeitsgenehmigungen besitzen und auch, ob die Mindestarbeitsbedingungen eingehalten werden oder ob ausbeuterische Arbeitsbedingungen vorliegen.

Die risikoorientiert durchgeführten Prüfungen und Ermittlungen führten im Jahr 2025 zur Einleitung von 4.289 (2024: 3.919) Strafverfahren und 1.652 (2024: 1.495) Ordnungswidrigkeitenverfahren. Abgeschlossen wurden 3.916 (2024: 3.677) Strafverfahren und 1.665 (2024: 1.289) Ordnungswidrigkeitenverfahren.

In Folge der Ermittlungen wurden Geldbußen und Verwarnungsgelder in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro (2024: knapp 1,5 Millionen Euro) festgesetzt. Die Summe der Geldstrafen beträgt knapp 1,4 Millionen Euro (2024: knapp 1,3 Millionen Euro), die Höhe der erwirkten Freiheitstrafen liegt bei 81 Jahren (2024: 87 Jahre).

Der festgestellte, durch Schwarzarbeit verursachte Schaden liegt bei knapp 22 Millionen Euro (2024: über 20 Millionen Euro).

Hinweis für Pressevertreter*innen: Zahlen für einzelne Städte oder Kreise liegen nicht vor.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Dortmund ist zuständig für die fünf Landkreise Recklinghausen, Unna, Ennepe-Ruhr, Märkischer Kreis, Olpe und Siegen-Wittgenstein, dazu die kreisfreien Städte Dortmund, Hagen, Bochum, Herne, Gelsenkirchen und Bottrop, insgesamt 68 Gemeinden mit über 3,8 Mio. Einwohnern. Die Einsatzteams der Finanzkontrolle Schwarzarbeit arbeiten von den Standorten Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen und Siegen aus.

Die Jahresergebnisse im Einzelnen aufgeschlüsselt nach Branchen, Bundesländern, Hauptzollämtern und Tatbeständen finden Sie auf www.zoll.de unter folgendem Link https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Bekaempfung-der-Schwarzarbeit-und-illegalen-Beschaeftigung/Statistikveroeffentlichung/statistikveroeffentlichung_node.html.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell