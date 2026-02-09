Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund bleibt am Rosenmontag geschlossen

Zollämter und KFZ-Steuer-Festsetzungsstellen vormittags geöffnet

Dortmund/Bochum/Gelsenkirchen/Hagen/Lüdenscheid/Siegen (ots)

Am Rosenmontag, den 16. Februar 2026, bleibt das Hauptzollamt Dortmund - mit Ausnahme der Pforte, der Zahlstelle, der Bürgerbüros der Kfz-Steuerstellen und der Zollämter - geschlossen.

Die Zollämter in Bochum, Gelsenkirchen, Lüdenscheid, Hagen, Siegen und Dortmund Ost sind von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Die Bürgerbüros der KFZ-Festsetzungsstellen am Standort Dortmund:

Kfz-Festsetzungsstelle Dortmund

Semerteichstraße 47 - 49 44141 Dortmund

und am Standort Siegen:

Kfz-Festsetzungsstelle Siegen

Eiserfelder Straße 316 57080 Siegen

sind von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.

Ab Dienstag, den 17. Februar 2026, sind alle Dienststellen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell