HZA-DO: Hauptzollamt Dortmund bleibt am Rosenmontag geschlossen
Zollämter und KFZ-Steuer-Festsetzungsstellen vormittags geöffnet
Dortmund/Bochum/Gelsenkirchen/Hagen/Lüdenscheid/Siegen (ots)
Am Rosenmontag, den 16. Februar 2026, bleibt das Hauptzollamt Dortmund - mit Ausnahme der Pforte, der Zahlstelle, der Bürgerbüros der Kfz-Steuerstellen und der Zollämter - geschlossen.
Die Zollämter in Bochum, Gelsenkirchen, Lüdenscheid, Hagen, Siegen und Dortmund Ost sind von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.
Die Bürgerbüros der KFZ-Festsetzungsstellen am Standort Dortmund:
Kfz-Festsetzungsstelle Dortmund
Semerteichstraße 47 - 49 44141 Dortmund
und am Standort Siegen:
Kfz-Festsetzungsstelle Siegen
Eiserfelder Straße 316 57080 Siegen
sind von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet.
Ab Dienstag, den 17. Februar 2026, sind alle Dienststellen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Dortmund
Pressesprecherin
Andrea Münch
Telefon: 0231-9571-1030
E-Mail: presse.hza-dortmund@zoll.bund.de
www.zoll.de
Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell