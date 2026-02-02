Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit 1,6 Promille Unfall auf A7 verursacht und mit plattem Reifen geflüchtet: 41-Jähriger dank aufmerksamen Zeugen festgenommen

Kassel (ots)

Autobahn 7 / Knüllwald (Schwalm-Eder-Kreis):

Mit rund 1,6 Promille hat ein Autofahrer am gestrigen Montagmorgen auf der Autobahn 7 bei Knüllwald einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet. Dank eines aufmerksamen Zeugens wurde er jedoch nur kurz darauf von der Polizei festgenommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht verantworten.

Wie die Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, wurden sie gegen 6:40 Uhr alarmiert. Ein Autofahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Malsfeld und Homberg/Efze einen Skoda Fabia im Straßengraben gesehen und zunächst angehalten, um dem Fahrer zu helfen. Dieser habe ihm leidglich signalisiert, dass alles in Ordnung sei und er keine Hilfe benötige. Da der Unfallverursacher dabei jedoch stark schwankte, wählte der Zeuge den Notruf der Polizei, um seine Beobachtungen mitzuteilen. Anschließend wartete er an der nahegelegenen Rastanlage Hasselberg, von wo aus er den Skoda-Fahrer gefahrlos weiter im Blick behalten konnte. Tatsächlich sah der Zeuge von dort aus, wie es der Unfallfahrer mit seinem Skoda nach einigen Versuchen aus dem Graben schaffte und seine Fahrt trotz plattem Reifen bis zu der Rastanlage fortsetzte. Gerade, als er dort den bei dem Unfall stark beschädigten Kleinwagen in Augenschein nahm, traf jedoch die hinzugeeilte Streife der Autobahnpolizei ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille, weshalb der im Schwalm-Eder-Kreis wohnende 41-Jährige die Beamten für eine Blutentnahme auf die Wache begleiten musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell