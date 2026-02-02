Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner-Kreis): Folgemeldung - 81-jähriger vermisster Mann wieder da

Kassel (ots)

Am heutigen Morgen konnte der 81-jährige Josef Z. aus Bad Sooden-Allendorf in einem benachbarten Gebäude wohlbehalten aufgefunden werden. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche Beteiligten.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Person aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. die Person unkenntlich zu machen.

