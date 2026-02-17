Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Gemeinsame Presseeinladung - Übergabe von Spezialausrüstung zur Waldbrandbekämpfung im Segeberger Forst

Bad Segeberg (ots)

Gemeinsame Presseeinladung der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten und des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg:

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten und der Kreisfeuerwehrverband Segeberg laden Sie herzlich ein, am 24. Februar 2026 an der Eventscheune der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten im Segeberger Forst die Übergabe neuer Ausrüstung wie u.a. Waldbrandtragekörbe, Löschrucksäcke oder Faltbehältern zur Waldbrandbekämpfung im Gesamtwert von rund 23.000 Euro an den Kreisfeuerwehrverband Segeberg zu begleiten.

Mit dieser Beschaffung werden die im SeFo-Konzept eingebundenen Feuerwehren der Region optimal für den Einsatz im Waldbrandfall ausgestattet. Die Schleswig-Holsteinischen Landesforsten erfüllen damit ihre Verantwortung als Waldeigentümer.

Durch die enge und gute Kooperation, die auch Übungen und Ausbildungen im Forst umfasst, wird der vorbeugende Brandschutz im Segeberger Forst so langfristig gestärkt. Die Grundlage bildet das Waldbrandkonzept »SeFo«, das vom Kreisfeuerwehrverband Segeberg als überörtliches Einsatzkonzept koordiniert wird.

Termin: 24 Februar 2026

Uhrzeit: Von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr Ort: Eventscheune der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten. Anfahrt mit Google Maps über Adresse der Revierförsterei Glashütte. (Alternativ: Altes Forstamt Segeberg, Glashütte 4 , 23812 Heidmühlen, Ortsteil Glashütte)

Experten für Interviews und O-Töne:

· Dr. Chris Freise, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten

· Jan Meyer-Hamme, Waldschutzexperte bei den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten

· Jörg Nero, Kreiswehrführer Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Nach Begrüßung und Vorstellung der Ausrüstung besteht die Möglichkeit, Fotos und Filmaufnahmen zu machen und Anwesende zu interviewen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Berichterstattung.

Nach Möglichkeit bitten wir zur besseren Planung um vorherige Bestätigung Ihrer Teilnahme via E-Mail.

Pressekontakte:

Ionut Huma Schleswig-Holsteinischen Landesforsten Stabsstelle Unternehmenskommunikation Ionut Huma Memellandstr. 15 24537 Neumünster Telefon: 04321/5592105 E-Mail: Ionut.Huma@forst-sh.de

sowie

Kreisfeuerwehrverband Segeberg Pressestelle Christoph Rüter Hamburger Straße 117 23795 Bad Segeberg Telefon: 04551/95-68-39 E-Mail: presse@kfv-segeberg.de www.kfv-segeberg.org

