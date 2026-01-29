Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Drei Verletzte durch Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 206

Bark (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag, des 29.01.2026, kam es auf der Bundesstraße 206 zwischen den Ortschaften Bark und Wittenborn im Kreuzungsbereich Segeberger Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Personenkraftwagen.

Erste Anrufer schilderten zwei beteiligte Personenkraftwagen, die in einen Frontalzusammenstoß verwickelt seien, ein Fahrzeuginsasse wäre infolgedessen im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Um 13:32 Uhr alarmierte die Kooperative Regionalleitstelle West die Freiwilligen Feuerwehren aus Bark, Bockhorn, Hartenholm, Todesfelde sowie die Führungsunterstützungsgruppe zusammen mit dem Rettungsdienst und der Polizei mit dem Einsatzstichwort "TH Y" (Technische Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr) zum gemeldeten Unfallort.

Im Rahmen der Erkundung stellt der Einsatzleiter der Feuerwehr fest, dass drei Personenkraftwagen in den Verkehrsunfall verwickelt wurden, wobei sich drei Personen verletzten. Einer von Ihnen konnte das Unfallfahrzeug zwar eigenständig nicht mehr verlassen, war aber nicht eingeklemmt.

Durch die neuen Informationen von der Unfallstelle wurde durch die Regionalleitstelle das Einsatzstichwort auf "TH R5" (Technische Hilfeleistung, Großeinsatz Rettungsdienst bis fünf Verletzte) erhöht und weitere Kräfte des Rettungsdienstes alarmiert.

In enger Rücksprache mit den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes wurde eine patientenschonende Rettung des 47-jährigen Fahrers des VW Tiguan vorbereitet. Hierzu wurde eine sogenannte "große Seitenöffnung" geschaffen, bei der die linke Fahrzeugseite mit Hilfe von hydraulischen Rettungsgeräten geöffnet und teilweise entfernt wurde. Nach Abschluss der technischen Rettung wurde der Fahrer zur weiteren Versorgung an die Besatzung des Rettungshubschrauber Christoph 67 übergeben und in ein Klinikum der Maximalversorgung geflogen.

Während der technischen Rettung des VW-Fahrers wurden der 39-jährige Fahrer des Opel sowie die 65-jährige Fahrerin des BMW durch die Einsatzkräfte medizinisch versorgt und anschließend mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurden die Unfallfahrzeuge durch die Feuerwehr stromlos geschaltet sowie die Trümmer von der Straße entfernt.

Für die Dauer des Einsatzes musste die Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Unfallursache, Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bark Freiwillige Feuerwehr Bockhorn Freiwillige Feuerwehr Hartenholm Freiwillige Feuerwehr Todesfelde Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: drei Rettungswagen, Notarzt, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst ADAC Rettungshubschrauber Christoph 67 Polizei Segeberg und Pinneberg

