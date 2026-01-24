Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Datteln (ots)

Am Samstagmittag (24. Januar 2026) wurde die Feuerwehr Datteln gegen 11:45 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Böckenheckstraße gerufen. Zunächst war unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Wohnung stark verraucht - auch der Treppenraum war betroffen. Sofort wurden die Löscharbeiten und die Kontrolle des Hauses begonnen. Schnell stand fest: Zum Glück war niemand mehr im Gebäude.

Der Grund für den Rauch war angebranntes Essen auf einem Gasherd. Nachdem die Pfanne vom Herd genommen war, wurde die Wohnung gründlich belüftet, um den Rauch zu beseitigen.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, die Löschzüge Stadtmitte und Horneburg, der Rettungsdienst sowie der B-Dienst. Insgesamt waren 44 Einsatzkräfte vor Ort. Gegen 12:45 Uhr war der Einsatz beendet.

