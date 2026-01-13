Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Kerze löst Brand in Wohnung aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Datteln (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 13. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Datteln um 01:40 Uhr durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Seniorenwohnheim an der Friedrich-Ebert-Straße alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein verrauchtes Zimmer in der Wohnung einer Bewohnerin fest. Als Ursache wird eine brennende Kerze vermutet. Durch die Hitzeentwicklung geriet auch Kunststoff in Brand, wodurch sich der Raum stark mit Ruß zusetzte. Die Feuerwehr löschte den kleinen Brandherd und lüftete die Wohnung. Das betroffene Zimmer war jedoch aufgrund der starken Verschmutzung durch Ruß vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, der Rettungsdienst sowie die Löschzüge 2 und 3 Stadtmitte. Auch der A- und B-Dienst waren an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 18 Einsatzkräfte im Einsatz. Gegen 02:30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell