Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Unbekannte brechen in Grundschule und Kindergarten ein - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in die Grundschule und den daran angrenzenden Kindergarten in Umkirch. Die Täter erbeuteten hierbei Elektronikgeräte aus der Einrichtung. Wie die Täter in das Gebäude gelangten ist momentan Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Breisach sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 07667-9117-0 beim Polizeirevier Breisach oder unter der Nummer 07665-934293 beim zuständigen Polizeiposten March zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell