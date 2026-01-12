POL-PPRP: Roller gestohlen - Zeugen gesucht
Ludwigshafen (ots)
Am gestrigen Sonntag (11.01.2026) zwischen 16:40 und 21 Uhr, stahlen bislang Unbekannte in der Pommernstraße (Nähe der Ernst-Reuter-Realschule plus) einen weißen Motorroller. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
