Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026, verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr einen Unfall beim Ein- oder Ausparken auf einem Supermarktparkplatz am Friedrich-Ebert-Platz. Der Unfallverursacher entfernte sich nach derzeitigem Stand von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2000,00EUR geschätzt. Hinweise zum Verursacherfahrzeug liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

