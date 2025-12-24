PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDMY: Brand in einem Fachwerkhaus

Senheim (ots)

Am Heiligen Abend kam es gegen 18:45 Uhr in Senheim zu einer Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus. Ein Mieter bemerkte den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache kokelte es im Gebälk des Fachwerkhauses. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen und konnte schnell kleinere Flammen ablöschen. Es wurde niemand verletzt. Am Gebäude Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Bewohner (4 Personen) konnten aufgrund der angebrannten Balken nicht im Haus verbleiben. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das DRK und die Polizei Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer

Telefon: 02671 9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

