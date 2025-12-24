Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Brand in einem Fachwerkhaus

Senheim (ots)

Am Heiligen Abend kam es gegen 18:45 Uhr in Senheim zu einer Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus. Ein Mieter bemerkte den Brandgeruch und verständigte die Feuerwehr. Aus bisher ungeklärter Ursache kokelte es im Gebälk des Fachwerkhauses. Die Feuerwehr musste das Dach öffnen und konnte schnell kleinere Flammen ablöschen. Es wurde niemand verletzt. Am Gebäude Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Die Bewohner (4 Personen) konnten aufgrund der angebrannten Balken nicht im Haus verbleiben. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das DRK und die Polizei Cochem.

