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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand von Altpapiercontaier, Lkw beschädigt Laterne

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand von Altpapiercontainer

Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Altpapiercontainer an einem Möbelgeschäft im Steinbeisweg. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

Fichtenau: LKW beschädigt Laterne

Am Donnerstag, gegen 08:30 Uhr war ein 30-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug in der Gießrechenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Ruhmühlstraße schätzte der 30-Jährige seinen Sattelzug falsch ein und beschädigte beim Ausscheren mit seinem Auflieger eine Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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