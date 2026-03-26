POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand von Altpapiercontaier, Lkw beschädigt Laterne
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Brand von Altpapiercontainer
Am Donnerstagvormittag gegen 11:30 Uhr entzündete sich aus bislang unbekannter Ursache ein Altpapiercontainer an einem Möbelgeschäft im Steinbeisweg. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.
Fichtenau: LKW beschädigt Laterne
Am Donnerstag, gegen 08:30 Uhr war ein 30-jähriger Fahrer mit einem Sattelzug in der Gießrechenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Ruhmühlstraße schätzte der 30-Jährige seinen Sattelzug falsch ein und beschädigte beim Ausscheren mit seinem Auflieger eine Straßenlaterne. Es entstand Sachschaden von etwa 3500 Euro.
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