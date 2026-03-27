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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Leutenbach: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß auf der L 1127

Aalen (ots)

Ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 19:45 Uhr die L 1127 aus Affalterbach kommend in Richtung Winnenden. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einer entgegenkommenden 64 Jahre alten Dacia-Fahrerin. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch umherfliegende Teile wurde zudem der Skoda eines 35-jährigen Autofahrers, der hinter dem Mercedes unterwegs war, beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf 46.000 Euro geschätzt. Die Straße musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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