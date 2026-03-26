Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zwei Schwerverletzte nach Motorradunfall

Kamen (ots)

Am Mittwoch (25.03.2026) bog gegen 09:05 Uhr eine 57-jährige Wuppertalerin auf ihrem Motorrad, zusammen mit ihrer 19-jährigen Sozia, von der Westfälischen Straße nach links auf die Straße "Werver Mark" in Kamen ab.

Dabei übersah sie einen kreuzenden 23-Jährigen Pkw-Fahrer aus Leopoldshöhe, welcher die Straße "Werver Mark" in Richtung Unna befuhr.

Im Einmündungsbereich kollidierten sie miteinander, sodass die Motorradfahrerin und ihre Sozia von dem Pkw erfasst wurden und stürzten. Bei dem Sturz wurden sie schwer verletzt und kamen zur stationären Behandlung in Krankenhäuser.

Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug und auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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