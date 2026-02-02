PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Mehrere Einbrüche in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern - Polizei bittet um Hinweise

Voerde (ots)

Am Samstag (31.01.) in der Zeit zwischen 15 Uhr bis 22 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in mindestens zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Von-der-Mark-Straße ein. In einem weiteren Fall gelang ein Eindringen in die Wohnung nicht.

Bei den betroffenen Wohnungen handelt es sich um Erdgeschosswohnungen, in die sich die Täter durch das Aufhebeln der Terrassentüren Zutritt verschafften.

Die Täter erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

In einem weiteren Fall versuchten Unbekannte die Wohnungseingangstür in einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln, was misslang.

In allen drei Fällen handelt es sich um Erdgeschosswohnungen in unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260201-1116, 260131-2200, 260131-2100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:25

    POL-WES: Voerde - Polizei sucht Hinweise nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Voerde (ots) - In der Zeit von Samstag, 19:00 Uhr, bis Sonntag, 14:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Alexanderstraße ein. Die Täter gelangten auf die Rückseite des Gebäudes und brachen dort gewaltsam die Terrassentür auf. Im Objekt durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Anschließend verließen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:24

    POL-WES: Rheinberg - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

    Rheinberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am 31.01.2026, zwischen 0 Uhr und 12 Uhr, einen Pkw auf dem Akazienweg. Der Pkw stand dort auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A4 mit dem amtlichen Kennzeichen MO-AA1001. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Pkw oder zu verdächtigen Personen am Abstellort machen können, werden gebeten sich mit ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:11

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Kupferkabel gestohlen / Polizei sucht Hinweise

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Unbekannte Täter haben von einem Solarpark an den Straßen Am Hoschenhof/Terniepenweg Kabel gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 29.01.26 (12:00 Uhr) bis zum 01.02.2026 (09:30 Uhr). Die Unbekannten durchtrennten alle Kupferkabel der in Reihen aufgestellten Solarpanele und nahmen die abgeschnittenen Kabel von dem umzäunten Gelände mit. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren