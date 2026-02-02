Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Mehrere Einbrüche in Wohnungen von Mehrfamilienhäusern - Polizei bittet um Hinweise

Voerde (ots)

Am Samstag (31.01.) in der Zeit zwischen 15 Uhr bis 22 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in mindestens zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an der Von-der-Mark-Straße ein. In einem weiteren Fall gelang ein Eindringen in die Wohnung nicht.

Bei den betroffenen Wohnungen handelt es sich um Erdgeschosswohnungen, in die sich die Täter durch das Aufhebeln der Terrassentüren Zutritt verschafften.

Die Täter erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld.

In einem weiteren Fall versuchten Unbekannte die Wohnungseingangstür in einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln, was misslang.

In allen drei Fällen handelt es sich um Erdgeschosswohnungen in unterschiedlichen Mehrfamilienhäusern.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 entgegen.

/cd Ref. 260201-1116, 260131-2200, 260131-2100

