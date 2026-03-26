POL-UN: Unna - Pedelec-Fahrer stürzt bei Alleinunfall und verletzt sich lebensgefährlich
Unna (ots)
Am Mittwoch (25.03.2026), gegen 15:15 Uhr, befuhr ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer aus Unna die Ulmenstraße in Unna.
Hier kam er aufgrund eines internistischen Notfalls zu Fall. Bei dem Sturz verletzte sich der 81-Jährige lebensgefährlich.
Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.
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