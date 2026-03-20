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POL-KR: Obdachloser bedroht Passantin und Polizisten scheinbar mit Schusswaffe

POL-KR: Obdachloser bedroht Passantin und Polizisten scheinbar mit Schusswaffe
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Krefeld (ots)

Noch mal glimpflich ausgegangen ist ein Polizeieinsatz unter einer Eisenbahnbrücke am Deutschen Ring. Am Donnerstag (19. März 2026) gegen 22:30 Uhr hatte dort ein obdachloser Mann im Dunkeln auf einer Matratze gesessen und scheinbar mit einer Pistole auf eine Passantin gezielt. Die 19-Jährige hatte sofort die Flucht ergriffen und die Polizei gerufen.

Als die Polizisten eintrafen, hielt der Mann seine Hände zunächst unter einer Decke verborgen. Als die beiden Beamten ihn unter Vorhalt ihrer Schusswaffen aufforderten, die Hände vorzuzeigen, zog er diese mitsamt einem waffenähnlichen Gegenstand unter der Decke hervor und richtete ihn mit zielender Körperhaltung auf die Polizisten.

Der Deutsche Ring wurde deshalb an der Brücke kurzzeitig gesperrt. Der Aufforderung, den Gegenstand fallenzulassen, kam der Mann nicht nach. Stattdessen verbarg er ihn kurz darauf wieder unter seiner Decke. Daraufhin näherten sich die Beamten unter Vorhalt ihrer Waffen so weit, dass sie den Gegenstand schließlich sichern konnten: Es handelte sich um ein elektronisches Fieberthermometer, das der Mann an der kurzen Mess-Einheit gehalten hatte, sodass der längere Griff wie ein Pistolenlauf auf die Beamten gerichtet gewesen war. Im Licht ihrer Taschenlampen hatte ein silbern glänzender Aufkleber auf der Unterseite des Griffs zudem wie die Mündung einer Waffe ausgesehen.

Der 44-jährige Obdachlose wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und das Thermometer entsorgt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung.

Dieser Pressemitteilung sind zwei Fotos beigefügt. (96)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

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