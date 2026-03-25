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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Streitigkeiten auf Gelände von Bergkamener Autohandel

Bergkamen (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) kam es gegen 21:15 Uhr auf dem Gelände eines Bergkamener Autohandels an der Landwehrstraße zu einer zunächst verbalen, später dann auch körperlichen gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Personengruppen.

Hierbei sollen ein 43-Jähriger aus Bergkamen und ein 18-Jähriger aus Lünen einen 60-jährigen Bergkamener körperlich angegangen haben. Dabei wurde der 60-Jährige leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Mehrere Personen schienen oberflächliche Verletzungen davongetragen zu haben und erhielten nach Befragung der Polizei vor Ort Platzverweise.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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