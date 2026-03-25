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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Schwarzer Jeep in Villigst entwendet

Schwerte (ots)

Unbekannte Täter haben von Montag (23.03.2026) auf Dienstag (24.03.2026) einen Pkw der Marke Jeep Grand Cherokee an der Villigster Straße in Schwerte-Villigst entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 06:45 Uhr.

Der Pkw - ein schwarzer Jeep - hat das amtliche Kennzeichen UN-XX1199 und war in der Einfahrt geparkt.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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