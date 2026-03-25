POL-UN: Schwerte - Schwarzer Jeep in Villigst entwendet
Schwerte (ots)
Unbekannte Täter haben von Montag (23.03.2026) auf Dienstag (24.03.2026) einen Pkw der Marke Jeep Grand Cherokee an der Villigster Straße in Schwerte-Villigst entwendet.
Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 06:45 Uhr.
Der Pkw - ein schwarzer Jeep - hat das amtliche Kennzeichen UN-XX1199 und war in der Einfahrt geparkt.
Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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