POL-UN: Schwerte - Kupfer und Kabel von Baustelle entwendet
Schwerte (ots)
Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20.03.2026) und Montag (23.03.2026) auf ein Baustellengelände an der Wittekindstraße in Schwerte eingedrungen.
Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr entwendeten die Täter dort Kupfer sowie ein Kabel.
Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail zu melden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
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