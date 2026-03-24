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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Kupfer und Kabel von Baustelle entwendet

Schwerte (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag (20.03.2026) und Montag (23.03.2026) auf ein Baustellengelände an der Wittekindstraße in Schwerte eingedrungen.

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 07:00 Uhr entwendeten die Täter dort Kupfer sowie ein Kabel.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320, 02303 921 0 oder per Mail zu melden: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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