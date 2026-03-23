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POL-UN: Kreis Unna - Große Resonanz bei Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen

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Kreis Unna (ots)

Die Wiegeaktion für Wohnmobile und Wohnwagen im Kreis Unna ist am Samstag auf großes Interesse gestoßen. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr nutzten mehr als 80 Fahrzeugführerinnen und -führer die Möglichkeit, ihr Fahrzeug kostenlos wiegen zu lassen. Die Aktion auf einem Firmengelände im Kamener Karree zeigte deutlich, wie hoch das Interesse an dem Thema Verkehrssicherheit ist. Insbesondere das richtige Fahrzeuggewicht spielt eine entscheidende Rolle: Überladene Fahrzeuge können zu längeren Bremswegen, eingeschränkter Fahrstabilität und erhöhtem Verschleiß führen. Die Teilnehmenden erhielten vor Ort nicht nur ihr Wiegeergebnis, sondern auch Hinweise rund um die sichere Beladung ihrer Fahrzeuge. Verstöße wurden im Rahmen der Aktion nicht geahndet - im Vordergrund stand die Sensibilisierung. Abgerundet wurde das Angebot durch die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Unna: Mit einer VR-Brille konnten Interessierte eindrucksvoll die Gefahren des "Toten Winkels" erleben und so ihr Bewusstsein für kritische Verkehrssituationen schärfen. Die positive Resonanz bestätigt den Bedarf an solchen präventiven Angeboten. Viele Teilnehmende zeigten sich dankbar für die unkomplizierte Möglichkeit, ihr Fahrzeug überprüfen zu lassen. Vor den Sommerferien wird die Aktion wiederholt. Infos erhalten Interessierte über die social media Kanäle der Polizei Unna.

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