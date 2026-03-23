POL-UN: Schwerte - Schwertes Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamte zur Bürgersprechstunde auf dem Marktplatz
Schwerte (ots)
Am Mittwoch (25.03.2026) findet die Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes Schwerte auf dem Marktplatz statt.
Von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr sind die Schwerter Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Andreas Alliger und Polizeihauptkommissar Ralf Peukert, vor Ort und für Sie ansprechbar.
Kommen Sie gerne vorbei und werden Sie Ihre Fragen los.
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