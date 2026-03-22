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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Selm (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Der 23 jährige Mann aus Selm verlor aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle in einer Kurve über sein Motorrad und kam zu Fall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt in das Krankenhaus Lünen gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Nordkirchener Str. komplett gesperrt.

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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