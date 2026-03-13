Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 12.03.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Discounter am Kanal 1c in Frankenthal. Nach bisherigen Erkenntnissen begab bedrohte der bislang unbekannte Täter eine Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Kassiererin nicht auf die Forderung reagierte, griff der Täter selbst in die geöffnete Kasse und entnahm das dort befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Schießgartenweg. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt. Der Täter wird als etwa 1,75 m groß und korpulent beschrieben. Er trug eine beige Basecap, eine dunkelblaue Sportjacke sowie einen schwarzen Rucksack.

Wer kann Hinweise zur Tat und dem Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell