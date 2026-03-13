PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchtig - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 12.03.2026 kam es gegen 20 Uhr zu einem Raubüberfall auf einen Discounter am Kanal 1c in Frankenthal. Nach bisherigen Erkenntnissen begab bedrohte der bislang unbekannte Täter eine Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Da die Kassiererin nicht auf die Forderung reagierte, griff der Täter selbst in die geöffnete Kasse und entnahm das dort befindliche Bargeld. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Schießgartenweg. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt. Der Täter wird als etwa 1,75 m groß und korpulent beschrieben. Er trug eine beige Basecap, eine dunkelblaue Sportjacke sowie einen schwarzen Rucksack.

Wer kann Hinweise zur Tat und dem Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 09:57

    POL-PPRP: Körperverletzung - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Bereits am 25.01.2026 kam es zwischen 1 Uhr und 2 Uhr im Bereich der Schnabelbrunnengasse, Höhe Tiefgaragenzufahrt (Laufrichtung Hans-Warsch-Platz), zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine 35-jährige Frau befand sich auf dem Heimweg, als sie von drei unbekannten männlichen Personen im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren angesprochen wurde. Nach ersten Erkenntnissen begann die Situation mit ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 16:15

    POL-PPRP: Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Mannheim

    Ludwigshafen (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Mannheim wird nach einer 17-Jährigen gesucht. Da Hinweise vorliegen, dass sich die 17-Jährige in Ludwigshafen aufhalten könnte, werden Personen, die sie gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, gebeten, sich bei der Polizei Mannheim zu melden. Zur Pressemeldung: ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 15:30

    POL-PPRP: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (11.03.2026, gegen 15:45 Uhr) nahm ein 60-jähriger Autofahrer beim Einbiegen in die Völklingerstraße einem 15-jährigen Rollerfahrer, der in Richtung Sternstraße fuhr, die Vorfahrt. Durch die Kollision verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Julia Steiner Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren