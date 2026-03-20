POL-UN: Unna - Unfall zwischen Lkw und Fahrrad: eine schwer verletzte Person
Unna (ots)
Am Freitag (20.03.2026) kam gegen 11:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Morgenstraße in Unna.
Beteiligt waren ein Lkw-Fahrer und eine Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.
Neben Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.
Zur Unfallaufnahme war der Bereich Morgenstraße/Ostring gesperrt.
Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
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