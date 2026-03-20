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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Unfall zwischen Lkw und Fahrrad: eine schwer verletzte Person

Unna (ots)

Am Freitag (20.03.2026) kam gegen 11:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Morgenstraße in Unna.

Beteiligt waren ein Lkw-Fahrer und eine Fahrradfahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Neben Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Zur Unfallaufnahme war der Bereich Morgenstraße/Ostring gesperrt.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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