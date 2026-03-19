Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Unfall zweier Pkw in Höhe Möbelhaus

Schwerte (ots)

Eine 42-Jährige aus Schwerte befuhr am Mittwoch (18.03.2026) gegen 09:30 Uhr mit ihrem Beifahrer in ihrem Pkw die Unnaer Straße in Richtung Hengsen/Fröndenberg.

Aus der Straße "An der Silberkuhle" beabsichtigte ein 44-Jähriger aus Holzwickede heraus mit seinem Fahrzeug nach links auf die Unnaer Straße in Richtung Innenstadt, abzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende 42-Jährige.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge verletzte sich die Schwerterin schwer.

Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, ihr Beifahrer wurde leicht verletzt. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

Der Pkw der 42-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Während der Unfallaufnahme war der Bereich Unnaer Straße/An der Silberkuhle in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig gesperrt.

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