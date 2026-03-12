PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (11.03.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 13.15 Uhr bis 17.15 Uhr wurde der schwarze Smart fortwo im Heckbereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen - Am Dienstag (10.03.2026) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Dr.-Otto-Meyer-Straße.

In der Zeit von 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den BMW X3 im Heckbereich links. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen - In der Zeit von Montag (09.03.2026), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (11.03.2026), 08.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Schönspergerstraße.

Der blaue Opel wurde im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

