Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Einbruch in Einfamilienhaus an Dürerstraße

Bönen (ots)

Am Mittwoch (18.03.2026) kam es zu einem Einbruch in ein Bönener Einfamilienhaus an der Dürerstraße.

Im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr brachen die unbekannten Täter durch Aufhebeln eines Fensters ins Innere ein und durchsuchten das Haus.

Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Mögliche Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich bei der Polizei Kamen unter 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

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