POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus
Bergkamen (ots)
In der Zeit von Freitag (13.03.2026) bis Dienstag (17.03.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hüchtstraße in Bergkamen ein.
Dabei schlugen sie eine Kellerfensterscheibe ein.
Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.
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