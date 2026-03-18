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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

In der Zeit von Freitag (13.03.2026) bis Dienstag (17.03.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hüchtstraße in Bergkamen ein.

Dabei schlugen sie eine Kellerfensterscheibe ein.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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