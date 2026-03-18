Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

In der Zeit von Freitag (13.03.2026) bis Dienstag (17.03.2026) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Hüchtstraße in Bergkamen ein.

Dabei schlugen sie eine Kellerfensterscheibe ein.

Angaben über entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Kamen 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail Poststelle.Unna@polizei.nrw.de.

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