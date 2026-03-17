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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Zahnarztpraxis und in Rohbau einer Baustelle

Selm (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Freitag (13.03.2026), 17:30 Uhr und Montag (16.03.2026), 06:30 Uhr durch Aufhebeln mehrerer Türen Zutritt in einen Rohbau einer Baustelle an der Straße "Am Auenpark" in Selm verschafft.

Dort entwendeten sie mehrere Meter Kupferkabel und verschiedenste Werkzeuge - der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Ebenfalls durch Aufhebeln einer Tür gelangten Unbekannte am frühen Montagmorgen (16.03.2026) gegen 03:45 Uhr in eine Arztpraxis an der Straße "Beifanger Weg" in Selm.

Ob etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zu den Einbrüchen und den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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