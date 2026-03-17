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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 10-Jähriger Fahrradfahrer angefahren: Polizei sucht Pkw-Fahrer

Bergkamen (ots)

Ein 10-Jähriger aus Bergkamen war am Montag (16.03.2026) gegen 14:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Espenweg" in Bergkamen unterwegs.

Der 10-Jährige beabsichtigte, von der Kuhbachtrasse aus kommend den Bereich Espenweg zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer stieg aus und fragte nach dem Wohlbefinden des Jungen. Danach setzte er seine Fahrt fort.

Bei dem Pkw soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln und der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

   - Graue Haare
   - Hinten schwarz, auf dem Kopf stummelige (kurze) Haare
   - Kinnbart

Wer Angaben zu dem gesuchten Pkw-Fahrer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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