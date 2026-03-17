Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 10-Jähriger Fahrradfahrer angefahren: Polizei sucht Pkw-Fahrer

Bergkamen (ots)

Ein 10-Jähriger aus Bergkamen war am Montag (16.03.2026) gegen 14:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Straße "Espenweg" in Bergkamen unterwegs.

Der 10-Jährige beabsichtigte, von der Kuhbachtrasse aus kommend den Bereich Espenweg zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht.

Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer stieg aus und fragte nach dem Wohlbefinden des Jungen. Danach setzte er seine Fahrt fort.

Bei dem Pkw soll es sich um ein silbernes Fahrzeug handeln und der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- Graue Haare - Hinten schwarz, auf dem Kopf stummelige (kurze) Haare - Kinnbart

Wer Angaben zu dem gesuchten Pkw-Fahrer machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

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