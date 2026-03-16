Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - E-Scooter Fahrer erliegt Verletzungen nach Verkehrsunfall auf der Opherdicker Straße

Holzwickede (ots)

Am Sonntagabend (15.03.2026) kam es gegen 22:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Opherdicker Straße, bei dem ein E-Scooter Fahrer tödlich verletzt wurde.

Der 20-jährige E-Scooter Fahrer aus Holzwickede befuhr zur Unfallzeit die Straße Im Bruch in Fahrtrichtung Opherdicker Straße. Den dortigen Kreuzungsbereich beabsichtige er dann mit seinem E-Scooter in Fahrtrichtung Kasseler Weg zu überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw eines 20-Jährigen aus Holzwickede, der die Opherdicker Straße aus Fahrtrichtung Hauptstraße befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde das Elektrokleinstfahrzeug unter dem Pkw verkeilt und einige Meter mitgeschleift.

Der E-Scooter Fahrer kam durch die Kollision mit dem Pkw zu Fall und verletzte sich lebensgefährlich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Montagmorgen seinen Verletzungen erlag.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem Pkw Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Dem 20-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Beide Fahrzeuge und der Führerschein des Pkw Fahrers wurden sichergestellt.

Die Opherdicker Straße war im Bereich der Unfallörtlichkeit in der Zeit von 22:35 Uhr bis 03:50 Uhr vollständig gesperrt.

Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallursache dauern an.

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