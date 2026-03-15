POL-UN: Bönen - Sachbeschädigungen an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Unna (ots) - Am Freitag (13.03.2026) zwischen 14:45 und 18:30 Uhr brachen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Radermachers Weg ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde und was, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde später berichtet, dass er gegen 18:15 Uhr einen fremden Mann in Richtung ...

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