PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - Brand in einer Doppelhaushälfte

Bönen (ots)

Am Freitagabend (13.03.2026) gegen 20:55 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in der Goethestraße. Zu dem Zeitpunkt war niemand von den vier Bewohnern in dem Haus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Das Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt bezüglich der Brandursache.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.03.2026 – 08:37

    POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch im Rademachers Weg - Zeugen gesucht

    Unna (ots) - Am Freitag (13.03.2026) zwischen 14:45 und 18:30 Uhr brachen Unbekannte durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Radermachers Weg ein und durchsuchten das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde und was, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde später berichtet, dass er gegen 18:15 Uhr einen fremden Mann in Richtung ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 08:33

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in die Räumlichkeiten eines Bestattungsunternehmens

    Schwerte (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 12.03.2026, 18:00 Uhr, bis Freitag, 13.03.2026, 07:50 Uhr brachen Unbekannte in die im ersten Obergeschoss befindlichen Büro-Räume eines Bestattungsunternehmens in der Sonnenstraße ein. Offenbar kletterte man dazu über ein Garagendach und ein Vordach. Nach ersten Feststellungen wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet. ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 18:25

    POL-UN: Unna - Polizeieinsatz an der Gießerstraße

    Unna (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026 gegen 12 Uhr kam es auf einem Firmengelände an der Gießerstraße in Unna zu einem polizeilichen Einsatzanlass. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurden Teile der Gießerstraße zeitweise gesperrt. Hinweise auf gefahrenträchtige Ereignisse konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Gießerstraße wurden um 15 Uhr beendet. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren