POL-UN: Bönen - Brand in einer Doppelhaushälfte
Bönen (ots)
Am Freitagabend (13.03.2026) gegen 20:55 Uhr kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Brand im Dachgeschoss einer Doppelhaushälfte in der Goethestraße. Zu dem Zeitpunkt war niemand von den vier Bewohnern in dem Haus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Das Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei ermittelt bezüglich der Brandursache.
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