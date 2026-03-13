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Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeieinsatz an der Gießerstraße

Unna (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026 gegen 12 Uhr kam es auf einem Firmengelände an der Gießerstraße in Unna zu einem polizeilichen Einsatzanlass. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurden Teile der Gießerstraße zeitweise gesperrt. Hinweise auf gefahrenträchtige Ereignisse konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Gießerstraße wurden um 15 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern aktuell an.

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Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
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Außerhalb der Bürodienstzeiten:
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Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

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