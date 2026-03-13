POL-UN: Unna - Polizeieinsatz an der Gießerstraße

Bergkamen (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.03.2026) kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich auf der Bambergstraße in Bergkamen gegenüber der Schillerschule. Ein 8-jähriges Mädchen beabsichtigte dort die Fahrbahn vom Gehweg in Richtung Schillerschule zu überqueren. Dabei befand sich das Mädchen hinter einem am Fahrbahnrand in ...

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