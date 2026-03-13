POL-UN: Unna - Polizeieinsatz an der Gießerstraße
Unna (ots)
Am Freitag, den 13.03.2026 gegen 12 Uhr kam es auf einem Firmengelände an der Gießerstraße in Unna zu einem polizeilichen Einsatzanlass. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurden Teile der Gießerstraße zeitweise gesperrt. Hinweise auf gefahrenträchtige Ereignisse konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Verkehrsmaßnahmen im Bereich der Gießerstraße wurden um 15 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern aktuell an.
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