POL-UN: Bergkamen - Pkw-Fahrer fährt Kind an und flüchtet
Bergkamen (ots)
Am Donnerstagmorgen (12.03.2026) kam es gegen 07:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 8-jähriges Kind leicht verletzt wurde.
Der Vorfall ereignete sich auf der Bambergstraße in Bergkamen gegenüber der Schillerschule. Ein 8-jähriges Mädchen beabsichtigte dort die Fahrbahn vom Gehweg in Richtung Schillerschule zu überqueren.
Dabei befand sich das Mädchen hinter einem am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Nordfeldstraße abgestellten Pkw. In dem Fahrzeug soll sich ein männlicher Fahrzeugführer befunden haben, der den Pkw zu diesem Zeitpunkt zu rangieren begann.
Der Fahrer bemerkte die 8-Jährige und stoppte das Fahrzeug. Er gab ihr dann ein Zeichen, woraufhin die Schülerin ihren Weg fortsetzte. In diesem Augenblick setzte sich der Pkw ebenfalls wieder rückwärts in Bewegung, woraufhin es zu einer Berührung mit der 8-Jährigen kam. Diese knickte um, kam zu Fall und wurde leicht verletzt.
Der unbekannte Pkw-Fahrer sprach das Mädchen daraufhin an und entfernte sich anschließend mit seinem Fahrzeug von der Örtlichkeit.
Zu dem Fahrzeugführer und dem flüchtigen Pkw liegen folgende Informationen vor:
- Fahrer ca. 40 - 45 Jahre alt - schwarzer Stoppelbart - schwarze Haare - schwarzer Pkw, ähnlich des Modells VW Passat Kombi
Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.
