PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter und Direktionsleiter Verkehr stellten Verkehrsunfallstatistik 2025 vor

POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter und Direktionsleiter Verkehr stellten Verkehrsunfallstatistik 2025 vor
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Unna (ots)

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten der Behördenleiter, Landrat Mario Löhr, und der Direktionsleiter Verkehr, Polizeioberrat Benedikt Schlüchtermann, am Mittwoch (11.03.2026) die Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor.

Ausführlichere Informationen zur aktuellen Statistik finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Unna:

https://unna.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2025-1

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 12:45

    POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

    Holzwickede (ots) - Am Freitag, 13.03.2026, laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer März-Sprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Fragen, ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:35

    POL-UN: Kamen - Einbrüche in Fleischereifachgeschäft und Einfamilienhaus

    Kamen (ots) - Am Dienstag (10.03.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:25 Uhr Zutritt in ein Fleischereifachgeschäft in der Oststraße. Die Täter drangen durch eine Tür im angrenzenden Mehrfamilienhausflur in die Geschäftsräume ein. Bislang ist noch unklar was entwendet wurde. Zu einem weiteren Einbruch kam es am ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:39

    POL-UN: Schwerte - Unfallverursacher gesucht

    Schwerte (ots) - Dienstagabend (10.03.2026) kam es zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der Lichtendorfer Straße in Schwerte zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Lichtendorfer Straße, kam dabei aus ungeklärter Ursache zwischen Heinrich-Wick-Straße und Gehrenbachstraße von der Fahrbahn ab und befuhr den dortigen Gehweg, als auch einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren