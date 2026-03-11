Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter und Direktionsleiter Verkehr stellten Verkehrsunfallstatistik 2025 vor

Kreis Unna (ots)

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten der Behördenleiter, Landrat Mario Löhr, und der Direktionsleiter Verkehr, Polizeioberrat Benedikt Schlüchtermann, am Mittwoch (11.03.2026) die Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor.

Ausführlichere Informationen zur aktuellen Statistik finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Unna:

https://unna.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2025-1

