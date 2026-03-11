Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

Holzwickede (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer März-Sprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

Fragen, Anregungen, Anliegen, Sorgen, Wünsche - all das kann in persönlichen Gesprächen mitgeteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell