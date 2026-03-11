PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes

Holzwickede (ots)

Am Freitag, 13.03.2026, laden in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr die beiden Bezirks- und Schwerpunktdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Dennis Kischel und Polizeihauptkommissar Christian Schultz, zu ihrer März-Sprechstunde auf den Wochenmarkt in Holzwickede ein.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen.

Fragen, Anregungen, Anliegen, Sorgen, Wünsche - all das kann in persönlichen Gesprächen mitgeteilt werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:35

    POL-UN: Kamen - Einbrüche in Fleischereifachgeschäft und Einfamilienhaus

    Kamen (ots) - Am Dienstag (10.03.2026) verschafften sich unbekannte Täter in einem Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 22:25 Uhr Zutritt in ein Fleischereifachgeschäft in der Oststraße. Die Täter drangen durch eine Tür im angrenzenden Mehrfamilienhausflur in die Geschäftsräume ein. Bislang ist noch unklar was entwendet wurde. Zu einem weiteren Einbruch kam es am ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:39

    POL-UN: Schwerte - Unfallverursacher gesucht

    Schwerte (ots) - Dienstagabend (10.03.2026) kam es zwischen 20.00 Uhr und 21.00 Uhr auf der Lichtendorfer Straße in Schwerte zu einem Unfall mit Sachschaden und anschließender Fahrerflucht. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr die Lichtendorfer Straße, kam dabei aus ungeklärter Ursache zwischen Heinrich-Wick-Straße und Gehrenbachstraße von der Fahrbahn ab und befuhr den dortigen Gehweg, als auch einen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 11:09

    POL-UN: Bergkamen - Mann randaliert in Tankstelle und kommt in Polizeigewahrsam

    Bergkamen (ots) - Am Montagabend (09.03.2026) löste ein 23-jähriger Mann gleich zwei Mal hintereinander einen Polizeieinsatz aus. Gegen 21:30 Uhr randalierte er in einer Tankstelle an der Erich-Ollenhauer-Straße. Der Mann entnahm dabei unter andrem Getränkedosen aus den Regalen und warf mit ihnen um sich. Verletzt wurde dabei niemand. Hinzugerufene Polizeibeamte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren