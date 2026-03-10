PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mann randaliert in Tankstelle und kommt in Polizeigewahrsam

Bergkamen (ots)

Am Montagabend (09.03.2026) löste ein 23-jähriger Mann gleich zwei Mal hintereinander einen Polizeieinsatz aus. Gegen 21:30 Uhr randalierte er in einer Tankstelle an der Erich-Ollenhauer-Straße. Der Mann entnahm dabei unter andrem Getränkedosen aus den Regalen und warf mit ihnen um sich. Verletzt wurde dabei niemand. Hinzugerufene Polizeibeamte sprachen gegen den Mann einen Platzverweis aus.

Kurze Zeit später kehrte der 23-jährige Mann polnischer Herkunft allerdings zurück und provozierte gegen 22:00 Uhr dadurch einen erneuten Polizeieinsatz.

Der Tatverdächtige betrat bei seiner Rückkehr ebenfalls das Tankstellengebäude und verhielt sich erneut aggressiv. Er ergriff eine Plexiglasscheibe und warf diese auf den 38-jährigen Angestellten, welcher dadurch am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde.

Der Täter wurde daraufhin durch eine Streifenwagenbesatzung in Polizeigewahrsam genommen.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 11:01

    POL-UN: Schwerte - Einbruch in Ladengeschäft in Villigst

    Schwerte (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (08.03.2026), 17.00 Uhr und Montag (09.03.2026), 05.20 Uhr in ein Ladengeschäft am Fasanenweg in Schwerte eingedrungen. Durch Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Örtlichkeit und entwendeten eine unbekannte Menge an diversen Zigaretten. Hinweise, die zur Aufklärung des Einbruchs und Diebstahls führen, bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:31

    POL-UN: Holzwickede - Weißes Pulver löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

    Holzwickede (ots) - Am Sonntag (08.03.2026) waren Polizei und Feuerwehr an der Hauptstraße in Holzwickede im Einsatz. Dort war gegen 12.30 Uhr in einem Haushalt ein unbekanntes, weißes Pulver gefunden worden. Eine spezialisierte Task Force wurde zur Untersuchung der Substanz hinzugezogen - die im späteren Einsatzverlauf gewöhnliches Waschpulver feststellte. ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:19

    POL-UN: Kamen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte

    Kamen (ots) - Am Sonntag (08.03.2026) versuchten zwei unbekannte Täter gegen 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lüner Höhe in Kamen-Mitte einzudringen. Dabei wurden sie von den Bewohnern beobachtet und angesprochen. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Weddinghofer Straße. Die Täter werden wie folgt nach Zeugenaussagen beschrieben: - Männlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren