Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Mann randaliert in Tankstelle und kommt in Polizeigewahrsam

Bergkamen (ots)

Am Montagabend (09.03.2026) löste ein 23-jähriger Mann gleich zwei Mal hintereinander einen Polizeieinsatz aus. Gegen 21:30 Uhr randalierte er in einer Tankstelle an der Erich-Ollenhauer-Straße. Der Mann entnahm dabei unter andrem Getränkedosen aus den Regalen und warf mit ihnen um sich. Verletzt wurde dabei niemand. Hinzugerufene Polizeibeamte sprachen gegen den Mann einen Platzverweis aus.

Kurze Zeit später kehrte der 23-jährige Mann polnischer Herkunft allerdings zurück und provozierte gegen 22:00 Uhr dadurch einen erneuten Polizeieinsatz.

Der Tatverdächtige betrat bei seiner Rückkehr ebenfalls das Tankstellengebäude und verhielt sich erneut aggressiv. Er ergriff eine Plexiglasscheibe und warf diese auf den 38-jährigen Angestellten, welcher dadurch am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde.

Der Täter wurde daraufhin durch eine Streifenwagenbesatzung in Polizeigewahrsam genommen.

Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

