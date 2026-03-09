POL-UN: Kamen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte
Kamen (ots)
Am Sonntag (08.03.2026) versuchten zwei unbekannte Täter gegen 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lüner Höhe in Kamen-Mitte einzudringen.
Dabei wurden sie von den Bewohnern beobachtet und angesprochen. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Weddinghofer Straße.
Die Täter werden wie folgt nach Zeugenaussagen beschrieben:
- Männlich - Ca. 17 Jahre alt - Europäischer Phänotypus - 170-175 cm groß - Helle Bekleidung - Eine Person mit Weste - Helle, lockige Haare - Weder Bart, noch Brille
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Redaktionelle Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw
Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell