Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Kamen-Mitte

Kamen (ots)

Am Sonntag (08.03.2026) versuchten zwei unbekannte Täter gegen 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Lüner Höhe in Kamen-Mitte einzudringen.

Dabei wurden sie von den Bewohnern beobachtet und angesprochen. Die Täter flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Weddinghofer Straße.

Die Täter werden wie folgt nach Zeugenaussagen beschrieben:

- Männlich - Ca. 17 Jahre alt - Europäischer Phänotypus - 170-175 cm groß - Helle Bekleidung - Eine Person mit Weste - Helle, lockige Haare - Weder Bart, noch Brille

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Kamen: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell