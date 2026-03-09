Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Unbekannter fährt 15-jährige Schülerin an und flüchtet

Fröndenberg (ots)

Am Freitagmorgen (06.03.2026) war gegen 07.30 Uhr eine 15-Jährige zu Fuß auf der Wilhelm-Feuerhake-Straße in Fröndenberg unterwegs.

Im dortigen Ampelbereich beabsichtigte sie, die Straße zu überqueren. Dabei sei sie von einem schwarzen Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Der Rettungsdienst behandelte die Schülerin ambulant vor Ort.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

