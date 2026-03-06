POL-UN: Unna - Eigentümer sichergestellter Gegenstände gesucht
Unna (ots)
Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Unna, konnten diverse Gegenstände durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Diese stammen vermutlich aus einem Diebstahl.
Bei den Gegenständen handelt es sich um verschiedene Schmuckstücke, zwei Taschenuhren und ein Feuerzeug des Herstellers Dupont.
Die Kreispolizeibehörde Unna sucht nun nach Eigentümern der Gegenstände.
Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu den Gegenständen machen können werden gebeten, die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.
