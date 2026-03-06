PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Eigentümer sichergestellter Gegenstände gesucht

Unna (ots)

Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Unna, konnten diverse Gegenstände durch Polizeibeamte aufgefunden werden. Diese stammen vermutlich aus einem Diebstahl.

Bei den Gegenständen handelt es sich um verschiedene Schmuckstücke, zwei Taschenuhren und ein Feuerzeug des Herstellers Dupont.

Die Kreispolizeibehörde Unna sucht nun nach Eigentümern der Gegenstände.

Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zu den Gegenständen machen können werden gebeten, die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail unter poststelle.unna@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus Josefus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

