Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnung in der Morgenstraße ausgebrannt

Unna (ots)

Am 02.03.2026, gegen 18.38 Uhr geriet eine leerstehende Wohnung eines 60-jährigen Mannes aus Unna in Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell