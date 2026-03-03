PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-UN: Unna - Wohnung in der Morgenstraße ausgebrannt

Unna (ots)

Am 02.03.2026, gegen 18.38 Uhr geriet eine leerstehende Wohnung eines 60-jährigen Mannes aus Unna in Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Wohnung. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

