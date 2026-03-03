POL-UN: Bergkamen - Alkoholisierter Mann aus Bergkamen fährt über Kreisverkehr
Bergkamen (ots)
Am Montag (02.03.2026) verlor gegen 19:46 Uhr ein 53-jähriger Mann aus Bergkamen die Kontrolle über seinen PKW. An einem Kreisverkehr an der Erich-Ollenhauer-Straße / Leibnizstr. fuhr er zunächst über eine Querungshilfe und anschließend mittig über den Kreisverkehr (Fahrtrichtung Werner Straße). Hierbei riss er einen Felsbrocken aus der Grünanlage, der mittig auf der Fahrbahn liegen blieb. Im Verlauf des Unfallgeschehens blieb der PKW an der gegenüberliegenden Querungshilfe stehen.
Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann verlief positiv. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.
Die Erich-Ollenhauer-Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.
