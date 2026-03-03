Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug

Schwerte (ots)

Am 08.10.25 wurde die Geschädigte nach dem Einkaufen von einem unbekannten Tatverdächtigen angesprochen. Dieser gab an, dass ihm sein Rucksack mit sämtlichen Papieren entwendet worden sei. Der Tatverdächtige fragte die Geschädigte, ob sie mit ihm zur Bank fahren könne um Geld abzuheben. Das Geld würde später zurückgezahlt werden. Die Geschädigte hob Bargeld ab und übergab diese an den Tatverdächtigen. Dieser gab an, sich bei der Geschädigten zu melden und das Geld am selben Abend zurückzahlen werde. Dies ist nicht erfolgt.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/196559

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02303 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell