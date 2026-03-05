Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2025

Kreis Unna (ots)

Die Verkehrsunfallstatistik 2025 für den Bereich der Kreispolizeibehörde Unna wird am kommenden Mittwoch (11.03.2025) im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.

Landrat Mario Löhr und Polizeioberrat Benedikt Schlüchtermann, werden ab 15.00 Uhr die Verkehrsunfallentwicklung des vergangenen Jahres 2025 erläutern. Dazu ist die Presse herzlich eingeladen.

Aus organisatorischen Gründen werden Medienvertreterinnen und -vertreter gebeten, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle anzumelden. Am Veranstaltungstag wenden sich die Journalistinnen und Journalisten bitte an den Service Point der Polizeiwache Unna (Obere Husemannstraße 14, 59423 Unna), wo sie von einem Mitarbeitenden der Pressestelle abgeholt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell