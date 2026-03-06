Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrades

Schwerte (ots)

Am 21.07.2025 wurde in Schwerte auf einem Fußweg hinter der Kirchstraße ein Fahrrad des Herstellers B-Twin aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rades verliefen bisher erfolglos. Weiterhin konnte es keiner vorliegenden Strafanzeige zugeordnet werden.

Wo ist dieses Fahrrad abhandengekommen? Hinweise dazu oder zum Eigentümer bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .

Es wird bei einer möglichen Abholung des Eigentümers darum gebeten, einen Eigentumsnachweis vorzulegen.

